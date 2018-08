Még mindig imádjuk a Balatont

Még mindig nagyon népszerű a Balaton a belföldi turisták körében, a magyarok kétharmada évente legalább egyszer ellátogat a tóhoz – derül ki a Bónusz Brigád és a GKI közös felméréséről.



A felmérésben részt vevők 31 százaléka mondta azt, hogy nem jár le minden évben a Balatonhoz, 27 százalékuk viszont évente legalább egyszer, 17 százalékuk pedig kétszer vagy többször is meglátogatja a tavat.



A felmérés szerint legszívesebben a 25–29 év közöttiek vakációznak a Balatonnál. Igaz, ma már nem jellemzőek a hosszabb, két-háromhetes üdülések, a legtöbben inkább többször, de rövidebb időre mennek el a tóhoz.

A legtöbben továbbra is nyáron utaznak a Balatonhoz, de a válaszadók 27 százaléka tavasszal, 26 százaléka ősszel és 21 százalékuk télen is üdült már valamelyik tóparti településen.



A nyári szezonban a legtöbben a vízparti kikapcsolódás miatt utaznak ide, a fiatalok 57 százaléka azért választja ezt az évszakot, mert úgy látják, csak ilyenkor van élet a tó körül. A 18–29 év közöttiek közel fele fesztiválozott már a Balaton-parton, az idősebbek inkább a gasztronómiai élmények miatt választják a környéket.



A Balaton-part fő vonzereje a nyáron kívüli időszakban a megkérdezettek 57 százaléka szerint a nyugalom. A legtöbben apartmanokban vagy vendégházakban szállnak meg, de népszerűek a szállodák és a panziók is. A válaszadók 31 százaléka ismerősöktől kölcsönkapott, 17 százaléka pedig saját nyaralóban száll meg, magánlakást vagy szobát csak 15, sátorhelyet 13 százalékuk vesz ki, hostelben pedig alig 4 százalékuk hajlandó lakni. Az északi és a déli part szinte ugyanolyan népszerű, 48 százalék mindkét partra ugyanolyan szívesen jár.



A Balatonról kézenfekvő módon legtöbbüknek a strandolás jut az eszébe, de 51 százalékuk a lángosra, egy százalékuk pedig Pumped Gabóra gondol, ha eszébe jut a tó.