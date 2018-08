A világsztárok egymás kezéből kapkodják ki a magyar tervező ruháit

Hatalmas sikert ért el az egyik magyar divatmárka: világszerte egyre több, milliók által körberajongott sztár – köztük Jodie Foster, Jennifer Lopez, Uma Thurman, Kendall Jenner és Hailey Baldwin, Justin Bieber mennyasszonya, és az idei Sziget egyik legnépszerűbb fellépője, Dua Lipa is előszeretettel hordja a Nanushka ruháit.



Sándor Szandra, a Nanushka vezető divattervezője a TV2 Tényeknek nyilatkozva elmondta, nagyon boldog, hogy a márka külföldön is ennyire sikeres. „Nagyon büszke vagyok rá, meg nagyon büszke vagyok a Nanushka csapatára is, akik mindannyian nagyon sokat dolgoznak ezért” – nyilatkozta a Tényeknek.



A magyar divatmárka 2016-ban mutatkozott be a New York-i Fashion Weeken, azóta már több mint harminc országban kaphatók a ruháik. Több külföldi nagyvárosban is van üzletük, köztük Los Angelesben, de New Yorkban is szeretnének saját boltot nyitni.