Gondoskodunk, tehát vagyunk – Tudod, hol hallhattad ezt a szlogent?

A régi reklámok még ma is szórakoztatóak, és sokszor még az egyszerű technológia mellett is jobban sikerültek, mint néhány mai. A barna hajú, csinos női vezető divatos frizurával és extra nagy napszemüvegben ül a volán mögé, hogy megkezdje ámokfutását. Már az indulásnál meglök néhány bevásárlókocsit, ami ugyan rejtély miként kerülhetett az utca kellős közepére, de majdnem egy motoros életébe kerül a mutatvány. A nő sofőr olyan életveszélyes helyzeteket is kikerül, mint az emeletről leeső szekrény vagy a tartályokat szállító teherautó, és a végén még két keréken is elvezeti a piros Ladát. Dőlj hátra, és nézd meg a Hungária Biztosító emlékezetes retró reklámját!