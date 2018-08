Megdőlt a látogatócsúcs, nyereséges lesz a Sziget

Bár pontos szám csak szerdára várható, biztosan látogatócsúcsot hozott az idei Sziget. Kádár Tamás főszervező az MTI-nek nyilatkozva elmondta, hogy több mint félmillióan szórakoztak a fesztiválon. Az eddigi látogatócsúcs a 2016-os 496 ezer volt, tavaly mintegy 450 ezren jöttek el a Szigetre.

Az idén a szombati, a vasárnapi és a hétfői nap is teltházas volt. „A csúcsdöntés annak is köszönhető, hogy 12 százalékkal, 8,6 milliárd forintra tudtunk növelni a költségvetést, ez az európai fesztiválpiac mércéjével is komoly büdzsének számít. Csak a nagyszínpados fellépőkre egymilliárddal többet költhettünk. De a látogatószám szerencse dolga is, ki ér rá az adott héten a nagy sztárok közül, ki van éppen turnén vagy ki készít éppen lemezt, mert akkor hiába hívjuk, nem fog eljönni” – mondta a hírügynökségnek Kádár, aki éppen kedden adta át az ajándék örökbelépőt a kilencmilliomodik fesztiválozónak.





Az idén is komoly felhozatal volt a Szigeten: itt volt többek között a Mumford & Sons, a Dua Lipa, a Kygo, Likke Li, az Oscar and The Wolf, a Bonobo, Lana Del Rey, a Bastille, Liam Gallagher, Shawn Mendes és a War On Drug is.





Kádár tavaly vette át a főszervezői teendőket Gerendai Károlytól; a Sziget Kulturális Szervezőiroda többségi, 70 százalékos tulajdonosa tavaly év elején a Providence Equity Partners amerikai befektető lett. „Az idei Sziget egész biztosan nyereséges lett, de pontos adatokat csak akkor tudok mondani, ha már látom a vendéglátói forgalom és a végleges jegyeladási számok alakulását, a végleges elszámolásokat” – mondta Kádár.