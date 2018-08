Felújította a borzalmas állapotban lévő játszóteret, feljelentették

Igazi „magyar abszurdról” számolt be kedden a Délmagyar.hu, Bálint Róbert, a fábiánsebestyéni önkormányzat képviselője azért kénytelen a rendőrségre járni, mert saját munkájával és pénzéből rendbe tette az egyik helyi játszótér rossz állapotban lévő gyerekjátékait.



„A sportpálya melletti játszótérre talán 6-8 évvel ezelőtt kerültek a régi játékok helyére az uniós pénzből vásárolt újak. Nagyon szeretik a gyerekek. Június közepe táján felhívott a feleségem, hogy ugyan menjek már ki oda, és nézzem meg a homokozót. A homok olyan volt, mint a beton. Arról nem is beszélve, hogy volt benne minden, sörösdoboz, állati és emberi ürülék is. Mérgemben, miután kiszedegettem azt, aminek nincs helye egy homokozóban, szereztem egy ásót, és felástam. Egy édesapa segített. Másnap vitettem egy vállalkozóval két köbméter friss homokot is. A szülők és a gyerekek is nagyon örültek” – mondta a lapnak a férfi, aki a kislányával maga is gyakran lement a játszótérre.

Miután a kislánynak szálka ment a kezébe, lecsiszolta és lefestette a játékok faelemeit, és egy helyi vállalkozóval az egyik rozoga padot is megjavíttatta. Még arra is ügyelt, hogy gyerekbarát, vízbázisú festéket használjon a mázoláshoz. „Miután elkészült a felújítás, a szülőktől sok köszönetet kaptam személyesen és a Facebook-oldalamon keresztül is. Mondták, hogy jönnek segíteni, ha a másik két fábiáni játszóteret is felújítjuk” – tette hozzá.



Bálint aktív civil munkát végez a településen. Az általa alapított Kiskocsma Barátok Körével több jótékonysági rendezvényt is szervezett, legutóbb pedig egy beteg, tartós kórházi kezelésre szoruló feleségét ápoló édesapának gyűjtöttek adományt. Mint mondta, megdöbbentette, hogy saját képviselőtársai feljelentették, amiért rendbe tette a játszóteret.



„Én soha nem gondoltam, hogy abból, hogy vitetek homokot a homokozóba, és lefestem az ülőkéket, baj lesz. Csakhogy a következő testületi ülésen jött a feketeleves. A polgármester úr felháborodásának adott hangot. Minden képviselő elmondta erről a véleményét, ami ugyanaz volt, vagyis hogy bűncselekmény történt a játszótéren, mert nem lett bevizsgáltatva sem a homok, sem a festék… Én már ott bevallottam, hogy én voltam az »elkövető« . Megszavazták, hogy feljelentenek, mivel nem kértem engedélyt, hogy az önkormányzat vagyonához nyúljak. Végül ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést” – magyarázta.



A lap a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságot is megkereste az ügyben, mint megtudták, a Szentesi Rendőrkapitányság szabálysértési eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Kós György polgármestert is megszólaltatták, aki azt mondta, rendőrségi szakaszban van a feljelentés, és bízik abban, hogy „nem lesz belőle semmi különösebb ügy”.