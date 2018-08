Atlantiszi buszmegállót fedeztek fel a Margit-sziget déli csücskénél

Mókás képet lőtt a Szabihidat is szervező civil szervezet, a budapesti Duna-partok megnyitásáért dolgozó Város és Folyó Egyesület (Valyo) egyik fotósa a Margit híd déli csücskénél:

„A régóta nem látott, 1 méter közeli vízállás, úgy látjuk, közel hozza a várost és a folyót. Talán még a busz is jön!” – írta Facebook-oldalán a Valyo. A szervezetet az Index is megkereste, mint mondták a buszmegálló tábláját az arra járók állították fel. Valószínűleg egyszerűen odasodorta a partra a víz, de hogy honnan, azt nem tudják.



A rohamtempóban apadó Dunából egyébként egyre-másra kerülnek elő az oda nem való dolgok. Nemrég például egy háttámlát találtak a közelben, amit két kőre állítva most padként használnak az arra sétálók.