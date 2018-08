Pamela a Dallasból képtelen megöregedni

Kedvenc retró sorozatunk, a Dallas szereplői felett is eljárt az idő, azonban Pamela, csakúgy, mint Samantha, azaz Linda Gray is korát meghazudtolóan jól néz ki. Az utolsó epizód óta 17 év telt el, az idő azonban nem sok nyomot hagyott Victoria Principalon, amit nemcsak a plasztikai sebészeknek, hanem elmondása szerint saját márkás kozmetikumainak is köszönhet. Így néz ki most, 68 évesen mindenki Pamelája :

Principal Secret (@principalsecret) által megosztott bejegyzés, Dec 18., 2017, időpont: 10:07 (PST időzóna szerint)