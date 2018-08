„Egy segwayt alakítottunk át” – kerekesszékes vendégek a Szigeten

„Sokan úgy vélik, hogy egy mozgássérültnek legkisebb baja is nagyobb annál, mint hogy el tud-e menni egy koncertre. Egyesekre igaz ez, másoknak viszont van igénye rá, és nálunk kapnak is ehhez segítséget – mondja Zsolnay Dóra, a Mozduljunk ki! egyik alapítója. Az egyesület ötlete tíz évvel ezelőtt fogalmazódott meg, nyolc évvel később, 2016-ban pedig már kint voltak a Szigeten, és kísérték a fesztiválozni vágyó mozgáskorlátozott vagy más fogyatékkal élő vendégeket. – Anno azt vettük észre, hogy a koncerteken és a fesztiválokon alig vannak, jobban mondva nincsenek mozgássérültek. Elkezdtünk gondolkozni, hogy ennek mi az oka, és hogy miként lehetne azon segíteni, hogy a fiatal mozgássérültek is át tudják élni azokat az élményeket, amiket mi is átéltünk fiatalon.” A Mozduljunk ki! „ügyfelei” közt persze nem csak fiatalok vannak, ment már a ki a Szigetre velük idősebb, bőven 40 éves kor feletti vendég is. Azt mondják, bárki jöhet, aki csak fesztiválozni akar – ha 13 éves, és elengedik, nekik „az is oké”.

Az egyesületnél ketten koordinálnak, segítőik nyolcórás műszakokban dolgoznak, egyszerre öten-heten – napi tizenhét segítővel pont elketyegnek. A segítők nagy része a Pető Intézet tanulója (az alapítók anno konduktorként dolgoztak ott), de nem feltétel a szakképzettség, bárki vállalhat náluk önkéntes feladatot a Sziget Fesztiválon túl budapesti koncerteken is. Az egyesület célja, hogy a szórakozóhelyek és fesztiválok vegyék végre észre az eltérő igényű embereket, hogy ha egy mozgássérült vagy bármilyen más fogyatékkal élő ember el szeretne menni mulatni, akkor megtehesse. Úgy vélik, már az hatalmas előrelépésnek számítana, ha például a szórakozóhelyek jeleznék, hogy van náluk lépcső, de adott esetben segítenek lemenni a vendégnek, az pedig már-már álomszerű lenne, ha mindenhol lenne akadálymentesítés és megfelelő vécé.

Ne csak azt kommunikálják, hogy van vegán étel, meg lehet bevinni kutyát, hanem ezt is, hogy akadálymentesítettek, és várják az eltérő igényű vendégeket

– teszi hozzá Zsolnay.

A Sziget Fesztivál területén a Mozduljunk ki! külön kempingblokkot kapott. Idén napi öt fix vendéggel számolnak, ők hetijegyesek. Olyan is akad köztük, aki tavaly csak egy napra ment ki, idén viszont bérlettel érkezett, ahogy például egy korzikai fiú és egy ír lány, aki már ötödször jár a Szigeten. És visszajön jövőre is, mert szeret mulatni – mindenki szeret mulatni, ez már csak így van.