Magyar csodagyerek lehet az Apple következő sztárfejlesztője?

Nem mindennapi sikertörténetről számol be a HVG.hu: a 17 éves soproni Horváth Roland internetes videókból tanulta meg a kódolás alapjait, de már a világ egyik legnagyobb techcége, az Apple is felfigyelt rá. „Talán 9 éves lehettem. Rengeteget videójátékoztam, de közben mindig foglalkoztatott, hogy hogyan tudnám a saját játékötleteimet megvalósítani. Úgyhogy tört angollal keresgélni kezdtem a neten, hogy hogyan is kell játékot írni. Ekkor ismerkedtem meg a GameMaker nevű vizuális játékkészítő programmal. Utána pedig másból sem állt a napom, mint buta programszerűségeket gyártottam, lényegében az ott megszerzett, kevéske tudás alapján” – mesélte a lapnak a fiú.



Roland szerint a nagy áttörést 13 évesen sikerült elérnie, amikor – még kezdő gimnazistaként – elkezdte fejleszteni a Show me! (Mutasd!) nevű jelnyelv-egyszerűsítő alkalmazást. Az app első működőképes változatával több díjat is nyert, 2017-ben pedig az Intel tudományos világversenyén, a Los Angeles-i ISEF-en is jutalmazták.

Fiatal kora ellenére Roland nagyon céltudatos, ahogy mondja, alkalmazásait „a mindennapokban felmerülő problémák” inspirálják. Így született meg a Transitnap nevű, GPS-alapú ébresztőóra is, amelynek célja, hogy elősegítse a napközbeni rövid szunyókálásokat, pihenőket. Ha vonaton vagy autóban utazva elbóbiskol a felhasználó, az app időben felébreszti, hogy legyen ideje magához térni, mielőtt megérkezne az úti céljához.



A Transitnap komoly népszerűséget vívott ki magának világszerte, ahogy a Toiler közösségi mosdókereső alkalmazás is, amely abban segít az embereknek, hogy ha a szükség úgy hozza, könnyen, gyorsan megtalálhassák a hozzájuk legközelebb eső vécét – amelyet ráadásul értékelhetnek is.



Roland mégis a Try Not To Smile nevű programjára a legbüszkébb. Az alkalmazást a netes „próbálj meg nem nevetni” videók inspirálták: véletlenszerűen kiválasztott vicces videókat játszik le a felhasználóknak, akiknek ki kell bírniuk kacagás nélkül, különben vége a játéknak. „A világ szerencsére nyitott volt erre az egyszerű ötletre, a dizájnra és az app kidolgozására is. Most 154 000 felhasználónál, illetve 8 millió megtekintésnél jár, ez alatt pedig háromszor kapott helyet az App Store kiemelt alkalmazásai között. Sokat köszönhetek neki, mert tényleg rengeteget tanultam, mialatt a kezdeti tervek során működő formát öntött” – mondja Roland.



A soproni gimnazistát nem mindennapi lehetőségekhez segítették sikeres appjai: fiatal kora ellenére már kétszer részt vehetett az Apple éves fejlesztői konferenciáján, a San Franciscó-i WWDC-n. Állítja, ez volt élete két legjobb hete. „Meglátogattuk a Steve Jobs Theatert az Apple Parkban. Ez onnan lehet ismerős, hogy itt mutatták be tavaly az iPhone X-et. Ugyanezen a helyen Tim Cookkal is találkoztunk, és bár túl sokat nem tudtunk beszélgetni, egy autogramot azért sikerült szereznem tőle” – lelkesedett a magyar fiatal.