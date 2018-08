Kincsem és Overdose után újabb magyar csodalóért rajong a világ

Két bronzérmet és egy ezüstérmet is nyert a világkupa-fordulón Chacco Blue 2, a legértékesebb magyar díjugrató ló – tudósít a TV2 Tények című műsora. A félszemű paci pár éve kis híján a vágóhídon végezte, most viszont már tíz luxusautót lehetne venni az árából.



Chacco Blue 2 egyik szemét még csikókorában ütötte ki egy faág. Szerencsére egy magyar tenyésztő megsajnálta, és pár százezer forintért megvette korábbi tulajdonosától. Ő vette észre, milyen páratlan képességekkel rendelkezik: tavaly magyar bajnok lett, az idén pedig világklasszis lovakkal versenyzett a Nemzeti Lovardában. Tulajdonosa abban bízik, hogy a világbajnokságon, az Európa-bajnokságon és az olimpián is jól szerepel majd a külföldön csak „magyar csodalóként” emlegetett állat.