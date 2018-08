Ecokemping a Szigeten: napelemes zuhanyzó és ehető tányér vár

A Szigeten idén visszaváltható a pohár, tilos a szórólap és a nejlonzacskó, továbbra is szelektíven gyűjtik a szemetet, és szívószálakat is csak azoknak adnak a vendéglátóhelyeken, akik ezt külön kérik.

Megnyílt az EcoKemping, ahol a fesztiválozók megtapasztalhatják, hogy megújuló energiával és a környezetet nem terhelő alternatív megoldások használatával ugyanolyan kényelmes és teljes lehet az élet. Itt az étkezés is teljes egészében fenntartható, még a tányér is tökéletesen lebomló és akár ehető is. Kukorica, búzakorpa, cukornád – kizárólag növényi alapanyagból készültek az itt használt evőeszközök. A búzakorpából készített tányérokban akár levest is lehet enni, mert kb. 20-40 percig képes tartani a folyadékot.