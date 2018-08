Ismered az utánfutódalt?

A ’80-as években sok mindent reklámoztak, amit akkor is megvettünk volna, ha egyszer sem tűnik fel a képcsöves tévé képernyőjén. A tejföl, a tej és a májas hurka mellett az utánfutó is kapott egy kis marketinget, sőt dalocskát is írtak hozzá, amely bemutatta az utánfutó előnyeit. Az utánfutón szállíthattunk kannás tejet, bútort, megpakolt rekeszeket, bármit, amit a vállunk nem bírt el. Az utánfutódal a retró reklámban 0:21-nél éri el a csúcspontját: