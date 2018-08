Ki tudtad rakni a Bábel tornyot?

A Rubik-kocka sikerét nem tudta lepipálni egy másik Rubik játék sem, de a Bűvös kígyó mellett a Bábel torony is szép karriert futott be a ’80-as években. A színes golyókból álló logikai játék lényege, a kockához hasonlóan az volt, hogy az azonos színeket egymás mellé rendezzük. De nemcsak a retro játék, hanem annak reklámja is igazi felüdülés, amiben a szerelmes pártól kezdve a gyerekeken át a szőke nőig mindenkit lekötött.