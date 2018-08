Helyek, amik mindig hiányozni fognak Budapestről – 3. rész

Budapesten már a „szigorú szocialista erkölcsöt” propagáló kádári időkben is működtek melegbárok – még ha féllegálisan, fű alatt is. Akkoriban a legendás Felszabadulás téri (ma Ferenciek tere, D.I.) Egyetem presszóban és a Diófa étteremben találkozhattak egymással a főváros meleg és leszbikus szubkultúrájának tagjai; ezek a helyek nappal hétköznapi vendéglátóhelyként működtek, este viszont átalakultak félig zártkörű találkahellyé.



A rendszerváltást követő felszabadult légkörben aztán sorra nyíltak az „alternatív szexuális érdeklődésű” vendégeknek és barátiaknak szánt szórakozóhelyek. Eleinte főleg az ébredező melegmozgalom érdekvédelmi szervezetei indítottak ilyen klubokat: a Kertész utcában, a Fészek művészklubbal szemben üzemelő Lokál például 1989-től egy ideig a Magyar Homoszexuálisok HomEros Lambda Országos Egyesületének hivatalos központjaként is működött – de idővel átalakult melegbárrá. A Lokál nagyon népszerű volt, hetedik születésnapján Kovács Erzsi és Harangozó Teri is fellépett itt, 1995-ben pedig Madame Kio, a világhírű berlini transzvesztita előadóművész is vendégeskedett itt.

A Lokál megnyitását tiltakozások is kísérték, a környék lakói sem örültek a meleg helynek, a klub ajtaját naponta leköpdösik, »Dögöljetek meg« felirattal éktelenítik, gyerekek akasztófákat rajzolnak, s nem unják meg homokkal temetni el a bejáratot. A »buziverők« mellett a rendőrökkel is meg kellett vívniuk a harcukat

– írta a Beszélő cikkét idézve a kilencvenes évek meleg szórakozóhelyeit bemutató remek cikkében Nagy Sándor a Tranzitblogon.

Angyal Bár: „Mintha egy Fellini-film díszlete lett volna a mester dekadens korszakából”

A kilencvenes évektől már főleg magánszemélyek nyitottak melegbárokat. Ilyen volt a legendás Angyal Bár is, amelynek első inkarnációja 1991 júniusában nyílt meg a VIII. kerületi Szentkirályi utcában. A kétszintes szórakozóhely két bárpultja este tíztől hajnali négyig működött, a belépőkért csütörtöktől vasárnapig száz forintot kértek. Mivel nem tudták kifizetni a magas bérleti díjat a helyiségért, hamarosan költözniük kellett: először a Gerlóczy és a Semmelweis utca sarkán, majd a Rákóczi úti Tungsram udvarban, végül a VII. kerületi Szövetség utcában, a híres Almássy téri Szabadidőközpont szomszédságában kötöttek ki.

„Az Angyal elképesztő hely volt. Mintha egy Fellini-film díszlete lett volna a mester dekadens korszakából: vibráló fények, színek, felszabadultan bulizó emberek mindenfelé” – emlékszik vissza Zsófi, és hozzáteszi: – Azóta sem nyitottak olyan helyet Pesten, ahol ennyire önfeledten, szabadon, egymást tisztelve és elfogadva szórakozhattak volna meleg és heteró emberek.”

Az Angyalba számos ismert művész és közéleti szereplő is lejárt, a negyedik születésnapján Kulka János és a Padödő is fellépett itt, de a hely igazi sztárjai nem ők voltak, hanem a korszak transzvesztita csillagi:

Zsazsa Tax, Csepi, Irénke és vendégeik.

A bár színpadán a kötelező travishowk mellett kortárs színházi bemutatókat is rendeztek, ahol többek között Csehov Három nővérének híres-hírhedt paródiáját is előadták. A hely a melegmozgalom szempontjából is fontos központ volt, 1994 áprilisában itt alakult meg a Szivárvány Társulás a Melegek Jogaiért nevű szervezet is. Az Angyal igazi különlegessége mégsem ez volt, hanem az ország első „sötét szobája”, ahol kedvükre barátkozhattak egymással a melegek – és a nem melegek. Mivel a bár a heteroszexuális vendégek körében is hamar népszerű lett, idővel bevezették a szombat esti meleg napot, nehogy a törzsvendégek úgy érezzék, kiszorítják őket a kedvenc klubjukból.

Az Angyal egészen 2005 áprilisáig működött, akkor kitessékelték őket a Szövetség utcai ingatlanból, mert a tulajdonos társasházat akart építeni a helyén. Egy rövid időre ugyan megint megnyitottak a Dohány utcában, de néhány hónap után ott is kénytelenek voltak bezárni.

Eklektika kávézó: „Azóta se találtunk olyan helyet, ami a közelébe ért volna”

A kétezres évek egyik legkedvesebb, legkellemesebb és legnyitottabb helye a Semmelweis utcai Eklektika Kávézó volt. A budapesti leszbikus közösség nemhivatalos törzshelyén – bár voltak szigorúan „lányos napok” is – általában mindenkit szívesen láttak. Az ötletesen és jó ízléssel berendezett kávézóban kedvére ismerkedhetett, barátkozhatott, beszélgethetett bárki, aki hajlandó volt betartani a társadalmi együttélés alapvető szabályait.

Emlékszem, egyszer betévedt pár hungarista, biztos a közeli Magyarok Házából bóklászhattak át. Látszott rajtuk, hogy fogalmuk sincs róla, hova tévedtek, csak lestek, hogy mennyi szép lány van ezen a helyen. Aztán, amikor végre leesett nekik, hogy hol vannak, a forma kedvéért hőzöngtek egy sort, de aztán gyorsan ki is iszkoltak a helyről

– idézi fel Béla. Az Eklektikában remek italokkal és szűk, de nagyon jól összerakott étlappal várták a vendégeket. A kiszolgálás álomszerű volt, a pult mögött és a pályán kedves, nyitott és barátságos emberek pörögtek. Nem csoda, hogy reggeltől késő éjszakáig mindig ücsörgött valaki a piros műbőr fotelekben, a kényelmes kanapékon és a nyikorgó tonettszékeken. „A haverokkal képesek voltunk délután kettőtől hajnali négyig dumálni a teraszon. Sörözgettünk, hülyéskedtünk, jól éreztük magunkat. Emlékszem, egyszer olyan meleg volt, hogy beleolvadtak a széklábak a betonba, de mi maradtunk, mert olyan jó volt a hangulat. Azóta se találtunk olyan helyet, ami a közelébe ért volna. Emlékszem, megbeszéltük, hogy ha eljön az ideje, a fekete-fehér kőlapokkal kirakott padló alá temetkezünk” – meséli Tamás.

Sajnos, mint megannyi másik hely, az Eklektika is a budapesti ingatlansvindli áldozatául esett. 2006-ban egy befektető felvásárolta és elbontatta a kávézónak otthont adó épületet, azóta is csak egy szomorú foghíjtelek éktelenkedik a helyén. Gotti, a tulajdonos-üzletvezető nem adta fel: először a Nagymező utcában nyitotta újra a kávézót, ahol remek kis gasztrobárt üzemeltetett, aztán, amikor onnan is kitették őket, a Kazinczy utcában, a 400 mellett nyitott egy kis leszbikus kocsmát Szociális helyiség néven. Sajnos, idén áprilisban az is bezárt: „Búcsúzunk! Mi így együtt Bogival, A Szociális Tőletek! 5 éve már, hogy ideköltöztünk és az ingatlanpiaci helyzet tengerén elsüllyedve most abbahagyjuk a vendéglátást. Nagyon köszönjük Nektek a sok látogatást, mosolyt, kedvességet, partnerséget, koccintást, megértést! Mindannyian elindulunk a saját utunkon, Bogi lediplomázik, a Szociális beleolvad a 400 Bárba, én pedig – Ágota – nagyon sok év után nem fogom majd többet a tálcát” – írta a Facebookon a mindig mosolygós tulajdonos.

Capella Café: „Az ember szinte várta, hogy egyszer csak szembe jön vele Liza Minelli harisnyatartóban és keménykalapban”

„A szex vajon mi? Ugyanaz, mint margarinon!” – a Pain egyetlen igazi slágerét kajánul kifigurázó beszólást a magyar transzvesztita szubkultúra egyik legeredetibb figurája, a 2016-ban elhunyt Marlon Xtravaganza eresztette el a Capella Café színpadán. Az Angyal mellett a Capella volt a leghíresebb meleg szórakozóhely Budapesten; a Belgrád rakparti bárt 1995. augusztusában nyitotta meg a hazai melegvilág egyik legvitatottabb figurája, Birta László, az Első Magyar Meleg Alapítvány alapítója.

A Capella a kilencvenes-kétezres évek talán legnagyobb hatású budapesti melegbárja volt, amit szívesen látogattak a világ minden tájáról odasereglő meleg és nem meleg vendégek. „Olyan volt, mint egy hatalmas budoár, mint egy dekadens, minden ízében-szegletében lüktető »úri kupleráj«, mint a Kabaré Kit Kat Clubja; az ember szinte várta, hogy egyszer csak szembe jön vele Liza Minelli harisnyatartóban és keménykalapban – meséli Gábor. – Vonzó és veszedelmes helynek tűnt, ahol bármikor előfordulhat, hogy egy óvatlan pillanatban szex lesz a vécében.”

A Belgrád rakparton működő bárban rendszeresen felléptek a korszak legismertebb transzvesztita előadóművészei: Marlon mellett Giselle, Zsazsa Tax, Lady Dömper, Nicole, Sophie B. és a Csodálatos mandarinok is gyakori vendégek voltak itt. A háziasszony a fantasztikus Angela Diva – azaz Novák Angéla – volt. „Egyszer az egyik legjobb haverommal és pár kollégájával le mentünk a Capellába – meséli Iván. – Tipikus nagyszájú, magukat vérmacsónak tartó arcok voltak, akik folyamatosan megjegyzéseket tettek a bárban bulizó emberekre. Angéla showját viszont szájtátva bámulták, »Ő tutira nem fiú« – bizonygatta egyikük. Gondoltuk, megtréfáljuk őket. Angie-t régóta ismertem, a szünetben lementem hozzá, és megkértem, előadás után jöjjön fel hozzánk a karzatra egy pohár pezsgőre. Amint megérkezett, rögtön levágta, mi a szitu, és elkezdett incselkedni az alfahímekkel. A srác, akinek az ölébe ült, annyira zavarba jött, hogy majdnem elsírta magát.”

A Capellában a transzvesztita showk mellett születésnapi bulikat és férfiszépségversenyeket is rendeztek. „Egyszer részegen rávettük Kálmánt, hogy induljon. Százharminc kiló volt, szőrös, palackvállú, pocakos és kopasz, de a társaság nagy derültségére megnyerte a közönségdíjat” – meséli Antónia.

A bár a Lokálhoz, az Angyalhoz és az Eklektikához hasonlóan az LMBTQ közösség ikonikus helyei közé tartozott, 1997. Szeptember 6-án délután innen indult az első Budapest Pride is. A tulajdonos a Capella sikerén felbuzdulva terjeszkedni akart: több Belgrád-rakparti épületet is megvásárolt, mert szeretett volna egy meleg vigalmi negyedet felépíteni a környéken. Hiába, a környékbeli lakók tiltakozásai és az önkormányzat merevsége miatt végül kénytelen volt feladni ezt a tervét.

Marlon Xtravaganza Marlon Xtravaganza a budapesti melegvilág egyik legismertebb és legérdekesebb figurája volt. Mindig tudta, hogy színpadra termett: nem véletlenül, hiszen cirkuszoscsaládba született, hat évesen lépett először porondra. Transzszexuális társaihoz hasonlóan már tinédzserkorában tudta, hogy más, mint a többiek, de csak hosszú évtizedek alatt jött rá, hogy férfitestben, de nőként szeretné leélni az életét. Miután szakított a cirkuszos „cigányélet” ellenére is meglehetősen konzervatív szemléletű családjával, maga is vándorútra indult. Négy évtizedes pályafutása alatt bejárta Európa és Amerika legfontosabb szórakozóhelyeit, miközben rengeteg férfit és nőt fogyasztott el – egyszer még meg is nősült. Amerikában komoly karriert csinált, de sajnos a pénzzel és a sikerrel együtt a drogokba is belekóstolt. Vagyona jelentős részét elverte, míg végül számtalan sikeres fellépés és vad buli után hazaköltözött Magyarországra. Sajnos, már későn: súlyos betegsége és drogfüggősége végül legyőzte őt, 2016 májusában ötvenöt évesen, rövid kórházi ápolás után halt meg. Életéről könyvet is írtak, László Erika Transziregény című kötetét 2016-ban adta ki az Európa Könyvkiadó.

Action Bar: „Amíg a pulttól a vécéig elértem, hárman tettek félreérthetetlen ajánlatot”

A Magyar utcai Action Bár Budapest egyik „legkeményebb” és legrosszabb hírű melegbárja volt. „Amikor először levitt egy ismerősöm, elállt a lélegzetem – idézi fel Tibor. – A sarokban, hatalmas kivetítőkön »szolid« homopornó ment, a pultnál tisztes családapáknak kinéző, bajszos-pocakos-kopaszodó férfiak smároltak a Romániából átruccant fiatal bojokkal. Szürreális volt az egész. Amíg a pulttól a vécéig elértem, hárman tettek félreérthetetlen ajánlatot, amikor végre bejutottam, még ketten. Nem is mertem lemenni még egyszer.”

Az Action az elsők között, 1994 októberében nyitott egy öreg pincében, amelynek falait stílusosan a szado-mazo szubkultúra kedvenc kellékeinek számító láncok és kötelek díszítették. A bárt kizárólag férfiak látogathatták, és a többi hasonló szórakozóhelyhez képest visszafogott árakkal működött, ráadásul belépőt sem kellett fizetniük a vendégeknek – így rövid idő alatt nagyon népszerű lett a budapesti melegek körében. Népszerűségéhez valószínűleg az is hozzájárult, hogy volt sötét szoba is – igaz, ez volt az oka annak is, hogy 1999 őszén feljelentették az üzemeltetőket. A helyen az ÁNTSZ és a rendőrség is rendszeres razziákat tartott, de akkor még csak ideiglenesen tudták bezáratni a helyet. Azóta viszont megszűnt – megannyi olyan kocsmával, bárral, kávézóval egyetemben, ahol biztonságosan és vidáman ismerkedhettek egymással a melegek Budapesten.