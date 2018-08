A Cipő- és Parkettpaszta Gyárnak köszönhetjük, hogy évtizedekkel ezelőtt a takarítás monoton rutinjába némi szórakozást is csempészhettünk. A Tango paszta mellé tégla méretű kefék is jártak, amelyek közepére pántot erősítettek, így akár egy papucsba, belecsúsztattuk a lábunkat, és kezdődhetett a takarítás. A retró pasztával súroltuk fel a linóleumot, a parkettát, a hajópadlóra is jutott belőle, meg persze a kultúrházak világot jelentő deszkáit is ezzel ápolták.