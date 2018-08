Emlékszel, mit reklámozott Walaki?

Walaki, a magyar ifjúsági sorozat szereplője reklámokban is feltűnt a Magyar Energiatanácsnak köszönhetően. Ő figyelt arra, hogy a mosógépet csak tele dobbal indítsa be, és a porszívó porzsákját is rendszeresen ürítette, nehogy tönkremenjen, és feleslegesen fogyassza az áramot. A súlyérzékelős mosógépek és a robotporszívók előtti időkben a tanító célzatú retró spotokkal az ifjúságot és a felnőtteket is energiatudatosságra igyekeztek nevelni.