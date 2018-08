Ennél borzasztóbb cigaretta nemigen létezett anno

A rendszerváltás előtt a dohányzásnak nemcsak kultúrája volt, de a cigaretta népszerűsítésére is nagy energiát fordítottak. A retró reklámokban és a filmekben is sikk, de minimum menő volt dohányozni: fiatalok, idősek, nők és férfiak, jóformán mindenki dohányzott. A nagy retroklasszikusok, a Fecske, a Kossuth, a Budapest, a Balaton és a Symphonia mellett Románc cigarettát is árultak a boltokban, egyesek szerint ez rettenetes volt, a többi ehhez képest ízben maga volt a Kánaán.