Emlékszel erre a régi Malév-reklámra?

A Magyar Légiközlekedési Vállalat 1946-tól 2012-ig szolgálta ki a repülni vágyó magyarokat, valamint külföldieket, és 6 éve sokunk szívéből magával vitt egy darabot, amikor a Malév örökre lehúzta a rolót. A Malév reklámjait kísérő, semmivel sem összetéveszthető zenét Presser Gábor írta 1988-ban, amit még most, 30 évvel később is már az első taktusokról felismerünk. Nosztalgiázz kicsit, és nézd meg ezt a retró reklámot, amiben még egy igazi oldtimer autócsodát is láthatsz.