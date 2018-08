Megszólalt Erik, aki megtanította magyarul rappelni Kate McKinnont

Csütörtökön valósággal letarolta az internetet az a videó, amelyikben Kate McKinnon amerikai színésznő magyarul rappelte el az Animal Cannibals Yozsefváros című dalát Jimmy Fallon Tonight Show című műsorának vendégeként. Az előadástól még a dal szerzőinek is leesett az álla.

McKinnon a A kém, aki dobott engem című film budapesti forgatása kapcsán járt nálunk, és – ahogyan azt a műsorban is elmesélte – Erik nevű sofőrje tanította meg a szövegre. A 24.hu most megkereste Eriket, aki a hírportálnak elmesélte, pontosan mi vezetett ahhoz, hogy McKinnon rapszövegeket tanuljon a forgatási szünetekben.

Orgován Erik elmondása szerint a film stábja több héten keresztül forgatott a józsefvárosi Grundnál, ő pedig amikor reggelente elszállította a színésznőt a szállodájából a helyszínre, mindig a kis utcákon vitte őt, hogy gyorsabban odaérjenek. Az egyik reggelen a színésznő megjegyezte, milyen “egyedi arculata van” ennek a városrésznek, mire Erik elmesélte neki, hogy a kerületet Józsefvárosnak hívják, és ő is itt nőtt fel. Később meg is mutatta neki azokat a helyszíneket, amelyek gyerekkorában fontosak neki, és azt is megjegyezte, hogy rapdal is született a kerületről.

Ezt meg is mutatta neki, McKinnon pedig elmondása szerint a térdét csapkodta a nevetéstől. Erik lefordította neki a szöveget, a színésznőnek pedig annyira megtetszett a dal, hogy elhatározta, hogy meg fogja tanulni. Ehhez egy jegyzetfüzetbe írták le a szöveget, mellette pedig a kiejtést is feljegyezték fonetikusan.

McKinnon azonban nem csak bemagolta a szöveget, azt is tudja, melyik sor mit jelent: többen azt is észrevették, hogy McKinnon az előadás közben néhány sor jelentését (például a pálmafákat) el is mutogatta. A színésznő, ahogyan a műsorban is elmondta, megpróbálta egy kicsit elsajátítani a nyelvet. Ez állítólag szokása a külföldi forgatásokon, nagyon fogékony ugyanis a nyelvekre, és érdeklik a helyi kultúrák.

Erik és a színésznő a forgatás után is tartották a kapcsolatot, így McKinnon arról is tud, micsoda fogadtatása volt az előadásának Magyarországon. A forgatás és Jimmy Fallon műsora között egyébként egy év telt el, McKinnon ennek ellenére tökéletesen emlékezett a dalszövegre.

Aki pedig még nem látta, annak álljon itt még egyszer az ominózus videó: