Izzad a metrón? Írja meg a főpolgármesternek!

„Egy hét alatt százötvenen jeleztétek a főpolgármesternek az elviselhetetlen meleget az orosz metrókon. De nem lesz légkondi, maximum nagyobb teljesítményű légkeverő berendezés” – idézi a Közlekedő Tömeg Facebook-bejegyzését a HVG.hu.

A szakmai szervezet szerint „az eddig beérkezett észrevételeket megkapta a főpolgármester, de biztos, ami biztos, küldjetek még!”.



A Közlekedő Tömeg néhány hete hívta fel a figyelmet arra, hogy elviselhetetlen a meleg a 3-as metró szerelvényein: hőségriadó idején 35 fokot és 62 százalékos páratartalmat mértek. Ráadásul nem csak a nyári kánikulában érezni a légkondicionáló hiányát, a csúcsidőszakokban már márciusban is kellemetlen a meleg a felújított metrókocsikban.



Mint írják, a BKV szerint a metrókocsik tetőszerkezetére nem szerelhető fel klímaberendezés, de úgy látják, már azzal is sokat lehetne javítani az állapotokon, ha rendesen takarítanák a szellőzőberendezéseket.



Tarlós István pénteki sajtótájékoztatóján azt mondta, légkondira hiába várnak a budapestiek, de megvizsgálják, be tudnak-e szerelni egy nagy teljesítményű légkeverő berendezést.