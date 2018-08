Egyre nagyobb a felhajtás az Animal Cannibals körül

Mi is megírtuk, hogy Kate McKinnon amerikai komikus-színésznő, aki Mila Kunisszal nemrég nálunk forgatta A kém, aki dobott engem című akciókomédiát, Jimmy Fallon Tonight Show című talk-showjában hibátlanul elrappelte az Aninal Cannibals Yozsefváros című számát.



A produkcióról készült videó hatalmas siker lett: eddig közel 4,5 millióan látták, és Qka MC-nek és Ricsipínek is leesett tőle az álla.

A Blikk interjút készített a két magyar rapperrel. Mint mondták, nagyon meglepődtek, amikor egy amerikai ismerősük megmutatta nekik a videót. „Elsőre nem is hittük el a dolgot, még most is csak alig. Villámcsapásként ért minket, de pozitív értelemben. Fantasztikus dolog ez, hatalmas megtiszteltetés, szeretnénk mielőbb felvenni a kapcsolatot a művésznővel, hogy kifejezzük neki csodálatunkat azért, hogy ilyen zseniális volt. Igaz ez Erikre is, aki megtanította neki a dalunkat, remek ízlése van, és szeretnénk megismerni őt is” – mondta a lapnak Ricsipí.



Cannibalék évente ellátogatnak az Egyesült Államokba, azt remélik, hogy az idei útjukon McKinnonnal is találkozhatnak majd. Mint mondták, a Tonight Showt sugárzó NBC már meg is kereste őket a jogdíjak miatt. „Elképzelhető, hogy pár tízezer, nagyon maximum százezer forintról lehet majd szó, de ha azt mondják, hogy adjuk ingyen a dalunkat, mi arra is rábólintunk” – jelentette ki lelkesen Ricsipí.