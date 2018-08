Végre mi is pancsolhatunk a Duna Aréna uszodájában

Hosszas várakozás után múlt hétfőn végre a nagyközönség előtt is megnyitották a budapesti vizes világbajnokságra épült Duna Aréna uszodáját. Igaz, egyelőre csak szigorúan munkaidőben, 11 és 14 óra között használható – de legalább szép, remek ötvenméteres medencéje és pezsgőfürdője is van, udvarias diákmunkások igazítják el a látogatókat, és a tetejébe még olcsó is: a felnőtt jegy 800, a nyugdíjas pedig 500 forintot kóstál.

Az uszodáról az Index készített részletes riportot. Érdemes elolvasni.