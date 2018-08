Minidominó, az unalmas utazások megmentője

Amikor otthon minden szükséges felszerelést bepakoltunk, ami a kempingezéshez kellett, a sátor, az NDK-s elemlámpa és a kempingrezsó mellől a társasjátékok sem maradhattak el. Az izzasztó úton a menetszél és kedvenc játékaink jelentették a felüdülést: a Ki nevet a végén, a sakk és a malom mágneses változata mellett a dominókat is magunkkal vittük, és a játékba képesek voltunk úgy belefeledkezni, hogy mire feleszméltünk, már meg is érkeztünk a kempingbe. A retró minidominókat vagy más néven az utazó dominókat a Politechnika Ipari Szövetkezetnek köszönhetjük. Ti is magatokkal vittétek, ha nyaralni ment a család?