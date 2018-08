Hoppá! Magyar kézműves csoki nyerte a gasztro-Oscart

Magyar vállalkozás hozta el az idei gasztro-Oscart: a Bonbonier Csokoládé Manufaktúra egy sós-mogyorós-karamellás trüffellel nyert a Great Taste Awardson.

A cégnek nem akármilyen futása van, az elmúlt három évben tizenöt nemzetközi díjat kaptak az édességeik; tavaly először neveztek a Great Taste Awardsra egy fagylalttal – és akkor is nyertek.



Az eredményhirdetésen a bírák kiemelték, hogy a Bonbonier trüffeljében mennyire harmonikus a töltelék krémessége és a karamellizált mogyoródarabok ropogóssága, és külön kiemelték, mennyire remek a felhasznált csokoládé aromája.

„Idén sós karamellával és csonthéjas termékekkel kísérleteztem, így jelent meg a csokoládéban a sós karamell, a fagylaltban pedig a pisztácia. Munkám során mindig az újításra törekszem, miközben megtartom a bevált recepteket. A jól sikerült bonbonokat általában fagylaltként is elkészítem, így jött létre idén legnépszerűbb fagylaltunk, a pisztácia-sós karamella. Most is nagyon örülünk a díjnak és a zsűri értékelésének, aki a luxus érzetét fedezte fel a nyertes termékben”– mondta az eredményhirdetés után Erdélyi Nóra, a manufaktúra chocolatier-je, aki társával, Csomor Tamással tavaly üzletet is nyitott a Király utcában.

A Great Taste Awards az angliai Fine Food Céh által szervezett verseny, amelyet egyszerűen csak élelmiszeripari Oscar-díjaként emlegetnek világszerte. 2018-ban harmincöt kategóriában összesen 12 634 terméket jelöltek a gasztronómia teljes spektrumát átfogó versenyre, ezek közül választották ki azt a 192-t, amely megkaphatta a legmagasabb elismerést.