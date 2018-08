Elképesztő fotókat lőttek a magyar asztrofotósok Namíbiában

Két héten keresztül fotózta az égbolt csodáit a namíbiai szavannán egy magyar fényképészekből álló expedíció. A csapat tagjai tizenkétezer kilométert utaztak az afrikai országig, hogy páratlan fotókat készítsenek a kristálytiszta éjszakai égboltról.



A hatfős magyar különítmény tagjai között ott volt volt Schmall Rafael, a Kaposvárhoz közeli Zselici Csillagpark munkatársa is, aki az égboltot és a felszíni tájat egyszerre ábrázoló asztrotájképekre specializálódott.

Az asztrofotózás szerelmeseit szinte mágnesként vonzza Namíbia. Egyrészt azért, mert a déli féltekén fekszik, és így teljesen más égboltot lehet innen megfigyelni, mint hazánkból, másrészt pedig azért, mert ott kivételesen tiszta az égbolt. A Magyarországnál kilencszer nagyobb területen alig több mint kétmillió ember él, hatalmas kiterjedésű térségek szinte teljesen lakatlanok, így az emberi települések fénye nem ragyogja túl az égboltot.



Az ezernyolcszáz méteres tengerszint feletti magasság és az alacsony páratartalom szintén kedvező körülményeket teremtenek a fotózáshoz. A Tejút és a csillagok fénye olyan erős, hogy árnyékot vetnek, és akár lámpa nélkül is lehet tájékozódni a sivatagban. „Fotós szempontból, ha a namíbiai égbolt átlátszóságát száz százaléknak vesszük, akkor Magyarországon a nagyobb városokban tíz-húsz százalékot, a kisebb falvakban legfeljebb ötven-hatvan százalékot tapasztalhatunk” – mondta Schmall Rafael.





A lenyűgöző fotók elkészítése kihívásokkal is járt. Több hónapos tervezést igényelt a nagy méretű távcső, illetve a precíziós műszerek csomagolásának és szállításának megtervezése, hogy egyetlen érzékeny eszköz se sérüljön meg útközben. A helyszínen is több száz kilométert utaztak a fotósok a sivatagi éjszakában, a homokdűnék között.





Magyarországon, de világviszonylatban is a Zselici Csillagpark azon kevés területek egyike, amelyek a legkedvezőbb körülményeket kínálják az égbolt megfigyelésére és fotózására. A minimális fényszennyezettségű területen a leghalványabb csillagok is látszanak, így felhő- és holdfénymentes éjszakákon már a Tejút apróbb részletei is megfigyelhetőek.





Az expedíción készült fotókat és videókat a nagyközönség is láthatja. Augusztusban a Vega Csillagászati Egyesület zselickisfaludi táborában lesz egy előadás az útról, később pedig Kaposváron terveznek fotókiállítást és közönségtalálkozót az érdeklődőknek.