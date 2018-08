Az Animal Cannibalsnak leesett az álla Kate McKinnon rapjétől

Ahogy mi is megírtuk, Kate McKinnon amerikai színésznő és komikus, aki nemrég Magyarországon forgatta legújabb filmjét, Jimmy Fallon Tonight Show című talk show-jában elképesztő profizmussal és átéléssel adta elő az Animal Cannibals Yozsefváros című nótáját.

A produkciótól nemcsak a műsorvezetőnek és a fél magyar internetnek, hanem az Animal Cannibals tagjainak is leesett az álluk. „Nagyon szeretjük Jimmy Fallon műsorát. Igaz, élőben nem követjük, de reggel felrobbant a telefonom a rengeteg üzenettől. Mindenki elküldte a videót, és gratuláltak. Jóleső érzés, hogy ennyien szeretnek minket. Én is találkoztam már a színésznő nevével, de Qka MC imádja, a Saturday Night Live-ban szeretett bele” – mondta a 24.hu-nak Ricsipí.



A rapper szerint McKinnon „kiválóan megoldotta” a feladatot, ami nem is meglepő, hiszen színész. „Akarunk neki küldeni egy szép köszönőlevelet. Aki pedig igazán megérdemli a köszönetet, az Erik, aki megtanította neki a szöveget, őt majd meghívjuk egy fagyira” – jelentette ki.