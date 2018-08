Világbajnok lett a magyar építészstúdió látványterve

Mi is megírtuk, hogy egy magyar céget is jelöltek a világ egyik legnagyobb építészeti díjára, az Architizer A+ Awardsra. A Brick Visualt látványterv kategóriában jelölték – és el is hozta a zsűri és a közönség díját is – tudósított az Urbanista.

A világ egyik legfontosabb építészeti magazinjának díját egy Genfbe tervezett munkával, a Champ du Chateau Projecttel nyerte el a magyar stúdió, renderelés és modellezés kategóriában.

Geneva Project - architectural visualization animation from Brick Visual on Vimeo.

A nyerteseket még júniusban választották ki, a közönségszavazást pedig július 10-én zárták le, de az eredményt csak tegnap jelentették be. A díjazottakat itt nézhetitek meg.