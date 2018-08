Újabb magyar film hajt rá az Oscarra

Hamarosan két Oscar-kvalifikáló fesztiválon – Melbourne-ben és Calgaryban – is versenyezni fog Traub Viktória Sellők és rinocéroszok című animációs filmje. Mivel ezeken a fesztiválokon az Amerikai Filmakadémia tagjai is részt vesznek, könnyen előfordulhat, hogy az idén is lesz magyar alkotás a világ leghíresebb filmes elismerésére jelölt művek között – írja a 24.hu.

A tizenöt perces animációs film már eddig is remekül teljesített a fesztiválokon: az indiai 7. Bangalore Rövidfilmfesztivál és a California Women’s Film Festival legjobb animációnak járó díját is elnyerte, és az idén nyáron már több Oscar-kvalifikáló fesztivál versenyprogramjában is szerepelt.