Trapper-reklám a ’80-as évekből

A Trapper farmer a legidőtállóbb magyar ruhamárka volt a rendszerváltás előtt, és szinte minden fiatal Trapperben járt. A ’80-as évek végén, a nagy világmárkák megjelenésével a Trapper ideje is leáldozott, de ha szeretnél, még a mai napig is hozzájuthatsz, igaz, már nem hatalmas márkaboltokban. A ’80-as években készült retró reklám még a nagy magyar farmerláz idején készült, ahol kicsik és nagyok is rendkívül boldogok a Trapperjükben, ráadásul még egy autót is képesek voltak elvontatni egy Trapperre kötve.