Ennél aranyosabb reklám nem nagyon létezett a rendszerváltás előtt

Már a Kádár-korszak elfoglalt asszonyainak is rendkívül fontos volt, hogy az idejüket jól osszák be. Amikor a tervért dolgozó családanyák délután vagy este hazatértek a munkából, és még a családnak is meg kellett főzni, a tornyosuló szennyesekre nézve nem a boldogság kék madara jutott eszükbe. Helyette ott volt nekik az Unimo univerzális mosószer, ami annak az ígéretét hordozta, hogy minden létező ruhaneműt, függönyt, terítőt és ágyneműt kimos, ráadásul mindezt egy plüssmackóval és a világ legaranyosabb minimosóteknőjével prezentálták. Te is vetted volna a retró mosószert?