Közvetlenül a nyaralása után jön Budapestre a tinik bálványa

Augusztus ötödikén, vasárnap a Budapest Parkban lép fel Jason Derulo. Ez lesz az első budapesti koncertje, és az időpont azért is szerencsés, mert épp a nyaralásból visszatérő Derulót fogja elkapni a közönség – írja az Index.



A tinédzserek körében rendkívül népszerű R&B énekes most éppen Olaszországban vakációzik, és nyaralásáról részletesen be is számol az Instagram-oldalán.

Jason Derulo (@jasonderulo) által megosztott bejegyzés, Júl 31., 2018, időpont: 4:13 (PDT időzóna szerint)

A budapesti koncert előtt csak egyetlen fellépése lesz, csütörtökön Kolozsváron ad koncertet. A Parkban többek között a foci-vb hivatalos dalát, a Colorst is előadja majd, az előzenekar Király Viktor lesz.