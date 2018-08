Kiderült, mire költötte 57 milliós álomnyereményét a magyar blöffkirály

Ahogy arról mi is beszámoltunk, két hónappal ezelőtt egy targoncásból lett magyar pókerjátékos egy rendkívül hidegvérű blöffel verte meg a világ egyik legmagasabban jegyzett profiját egy monacói pókerbajnokságon. Györgyi Krisztián egycsapásra világhírű lett – és nem mellesleg 57 millió forinttal gazdagabb.

Györgyi Krisztián a nyereménye túlnyomó részét a szeretteire fordította – írja a Blikk. „Fél óra alatt nyertem akkora összeget, amit ugyanennyi idő alatt el is tudtam volna költeni ostobaságokra. Azonban nem így tettem, hetekig csak az internetet bújtam, és lakásokat néztem. Végül Budapesthez közel vettem egy házat a családomnak” – mondta a kártyás a lapnak.



Krisztián most itthon készül a soron következő barcelonai versenyre, miközben aktívan tervezi a póker utáni életét is.