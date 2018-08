A magyar Nanushka már Amerikában is sztár

Magyar divattervező kedvenc kerámiáiról ír az amerikai Vogue – jelenti a 24.hu. Sándor Szandra 2006-ban alapította ez egyik legsikeresebb hazai divatmárkát, a Nanushkát, amely mára világszinten is elismert lett. Az elmúlt években több álomgyári filmcsillag – köztük Uma Thurman, Gigi Hadid és Caroline Maigret – is viselte a tervező ruháit, jövőre Los Angelesben nyitna állandó üzletet.

Szandra imádja és gyűjti a kerámiákat. Most a budapesti Noha kerámiastúdióval közösen sajátokat is tervezett – és ezzel a Vogue szerkesztőinek figyelmét is felkeltette. A Nanushka-színvilágú (rengeteg pasztellrózsaszín és meleg földszínek) kerámiákat először a tervező budapesti boltjában, majd később a tervek szerint online is meg lehet majd vásárolni.



A Vogue azt is összegyűjtötte, hova jár kerámiát vásárolni a Nanushka alapítója: a meglehetősen színes listán többek között a Herendi Porcelánmanufaktúra Andrássy úti mintaboltja, a Hölgy utcai Mobelkunst és az Ecseri piac is ott van.