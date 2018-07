Puliszka, szegény ember reform étele

A puliszka, vagy más néven kukoricagánica, kukoricamálé vagy ganca sokáig a szegények ételének számított. Eredetileg hajdinából készült, de végül a kukoricalisztes változata terjedt el. A pépes, kásás étel a magyar, az erdélyi, a szász, a szlovén, a bolgár és az ukrán étkezésben is megtalálható.

A kukoricalisztet vízben, vagy tejben megfőzték, és magában, vagy köretként ették. Csirkepaprikás, töltött káposzta mellé tökéletes kísérő volt, de juhtúróval, tejföllel ízesítve is szerették. Az alföldön édesen, cukorral, fahéjjal kínálták, és volt, ahol lekvár is került rá. A puliszkának nemcsak a pépes, hanem a kemény, szeletelhető változata is népszerű volt a szegények körében, és a mezei, valamint az erdei munkához is puliszkát vittek magukkal a tarisznyájukban. A kukoricagánica ma már igazi retro étel, ami a barna – és rozskenyérhez hasonlóan fénykorát éli az egészségtudatosan étkezők körében. Te is szereted a puliszkát?