Londonban született a legújabb, fantasztikus magyar Guinness-rekord

Hegedűs László második Guinness-rekordját állította fel vasárnap Londonban, a kerékpározás ügyességi szakágában, a triálban – írja az Infostart. A 28 éves ceglédi bringásnak a „londoni Critical Massen”, a Prudential Ride-on kellett minél rövidebb idő alatt átugrania tizenöt, egymástól másfél méterre felállított, 65 centi magas vaskorlátot.

A korábban világ- és Európa-bajnokságokon is szép eredményeket elért, huszonkétszeres magyar bajnok a brit Joe Oakley rekordját javította meg a maga 13 másodperces eredményével. A londoni Green Parkban tavaly is felállított egy Guiness-rekordot: akkor egy 179,5 centi magas akadályra ugratott fel a biciklijével.



A Prudential Ride-on százezres bringás tömeg vonult fel a brit fővárosban, és profi országúti versenyeket is rendeztek.