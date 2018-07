Kivételes fotó a tini Komár Lászlóról

Szuper fotót találtunk a Fortepanon a hatvanas-hetvenes-nyolcvanas évek egyik legnagyobb hatású magyar énekeséről, Komár Lászlóról. Szalay Zoltán 1963-as felvételén a fiatalon is nagyon jóvágású zenész a legendás gitárossal, Faragó „Judy” Istvánnal játszik együtt a Várkert Bazárban – vagy ahogy akkoriban hívták, a Budai Ifjúsági Parkban. 1962-ben Atkári Lajossal, Markója Józseffel, Selmeci Sándorral és Varga Tiborral közösen ők alapították meg a Scampolo együttest: ez volt az első olyan magyar amatőr beatzenekar, amelyik rock and rollt játszott.

Ezután mindkettejük életét a zene határozta meg. Komár 1965-től a Dogs együttesben folytatta, 1966-ban részt vett a híres Táncfesztiválon. 1967-től visszatért a Scampolóba, később az Atlas és a Bergendy-együttessel, a Non-Stoppal, a Szemek, Szájak, Szívekkel és a Sprinttel is fellépett.



1979-ben szólókarrierbe kezdett. 1981-ben jelent meg első önálló nagylemeze, amelyet aztán számos újabb követett. Idehaza csak a „magyar Elvis Presley”-ként emlegették, ami nem is csoda, hiszen mindvégig hűséges maradt a rock and rollhoz – ahogy Judyval közös barátságához is. Sajnos mindkettejüket tragikusan hamar ragadta el a halál: Faragó István 59 évesen, 2003 júniusában, Komár László pedig nem sokkal 68. születésnapja előtt, 2012 októberében kopogtatott be a Rock & Roll Hall of Fame ajtaján. Kívánságának megfelelően rózsaszín Cadillackel vitték az utolsó útjára.