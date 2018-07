Itt a madártejes, mogyorókrémes, zserbós és tejbegrízes kürtőskalács

Édes Mackó néven nyitott cukrászdát az állatkerti Holnemvolt Várban a desszertjeiről ismert Vitéz Kürtős – írja az Origo. A cég micsurini hajlamú cukrászai a közkedvelt kürtőskaláccsal keresztezték a klasszikus magyar édességeket, és így olyan cukorszörnyeket hoztak létre, mint a kürtős guba, a kürtős krémes vagy a madártejes, mogyorókrémes, zserbós és tejbegrízes kürtőskalács.

„Ez egy olyan desszert, amely már nemcsak az ünnepek, hanem a mindennapok édessége. Hogy megtartsa népszerűségét, a tradíciók, a hagyományos receptek megőrzése mellett szempont az is, hogy ne legyen unalmas. Ezért érdemes újabb és újabb verziókat, ízesítéseket kitalálni” – magyarázta a portálnak András Tünde, az Édes Mackó cukrászda tulajdonosa.



A vendégek habos kakaót, málnás tejet, többféle szörpöt és limonádét is ihatnak majd az új cukrászdában. A tulajdonosok gondoltak az ételallergiától szenvedőkre is, így szerdánként glutén- és tejmentes kürtőskalácsot is lehet majd kapni náluk.