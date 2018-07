Ingyen naptejet kapnak a gyerekek a balatonszárszói strandon – írja a Travelo.hu. A szárszói a Balaton első „UV-mentes strandja”; a szervezők azért döntöttek az egyhetes akció mellett, mert azt tapasztalták, gyakran előfordul, hogy a szülők otthon felejtik a gyerekeiknek vásárolt naptejet, így a kicsik fényvédelem nélkül maradnak.

Az akció keretében ezer tubus mini naptejet fognak kiosztani azoknak a családoknak, akik nem vitték magukkal a sajátjukat. Több óvodába és sportrendezvényre is jut a készítményekből, a balatonföldvári óvodába már ki is vitték a naptejeket.



A kampányban Füred Kapitányt, a balatoni mesehőst is bevetik, aki kikötőkben és strandokon szervezett kincsvadászatokon mutatja meg a gyerekeknek, milyen fontos az UV-védelem. A gyerekek játékos feladatokat oldhatnak meg, jutalmul pedig ők is naptejet kapnak. Az akciót az északi parton is megszervezik, a gyerekek Almádiban, Alsóörsön és Tihanyban is találkozhatnak majd Füred Kapitánnyal.