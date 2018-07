Budapesti edzőteremben gyúrt Arnold Schwarzenegger

Ahogy arról mi is beszámoltunk, hétfőn Budapestre érkezett Arnold Schwarzenegger, aki nálunk forgatja legendás franchise-a, a Terminátor hatodik részét. A többhetes forgatás Budapesten és Komáromban lesz.



Most már azt is tudjuk, hol gyúrja majd legendás izmait az Osztrák Tölgy. A színész ma egy edzőteremben fotózkodott a rajongóival. „Arnold Schwarzenegger in the House. Köszönjük a látogatást, és hogy minket választott” – írták a terem Facebook-oldalán.

Arnie később egy videót is feltett az edzésről a Facebookra, amelyben azt is megköszönte, hogy tegnap milyen sokan köszöntötték a 71. születésnapján.