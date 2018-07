A Duna közepén ünnepelték a vízi rendőrök az ötvenéves Balázs Palit

A Duna közepén köszöntötték a vízi rendőrök az ötvenéves Balázs Palit – tudta meg az Index. A hírt időközben az énekes is megerősítette, aki a lapnak küldött közleményében a kellő szerénységgel fogalmazva az írta, „igazán különlegesre sikeredett a Romantika hazai királyának születésnapja”.

Mint kiderült, a rendőrök igazoltatni szerették volna annak a hajónak a legénységét és utasait, amelyen Balázs Pali utazott. „Igazoltatni érkeztek, s miután mindent rendben találtak vendéglátónk hajóján, és kiderült, hogy épp a fél évszázadra koccintunk, az Országház előtt egy tiszteletkörrel köszöntöttek fel” – mesélte.



Az énekes hangsúlyozta, számára nagyon fontosak az évfordulók, ezért a fél évszázadot megünneplendő eleve ajándékkal készült a rajongóinak. Kifejezetten erre az alkalomra írt egy új dalt, amelyet a „legtitkosabb előkészületek közepette” fel is énekelt, és a születésnapja reggelén meg is osztott a közönséggel. „Az »Ötvenen túl is van még boldogság« című szerzeményt nagyon lelkesen fogadták a követőim” – írta.