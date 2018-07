Will Smith teljesen belezúgott Budapestbe

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Will Smith az elmúlt hetekben Budapesten forgatta a Gemini Man című sci-fi akciófilmet. A színész láthatóan remekül érezte magát nálunk; több kis videót is készített a magyar fővárosról – köztük azt, amikor az Operaház tetején pózolt, és azt, amikor a Lánchídra mászott fel mindenféle biztosítás nélkül. (Ez a performansza egyébként kisebbfajta őrületet indított el, egyre többen próbálják utánacsinálni a veszélyes mutatványt.)



Legutóbb a Nemzeti Galériában járt, ahol megnézte a Frida Kahlo-kiállítást. Természetesen videót is készített a látogatásáról, a mellékelt posztban pedig lelkesen ajánlotta a tárlatot a követőinek. „Ha nem ismered Frida Kahlo életét… Tégy magadnak egy szívességet!” – írta.