Valami, amit az Iphone generáció már nem érthet

Körülbelül 20 éve, abban a korban, amikor még színes műanyag cumik himbálóztak a nyakunkban és a Spice Girls volt a legmenőbb lánycsapat, a Nokia3310 kijelzőjén sokszor virított ehhez hasonló kódsor. Akkoriban az időt a Snake-kel, a végtelenségig tekergőző kígyóval ütöttük el, és az SMS-einket is rendszeresen törölgetnünk kellett, ha betelt a memória. Amennyire tudtuk, már akkor is egyénre szabtuk a mobilunkat: extra trendinek számítottak a cserélhető elő- és hátlapok, valamint az, hogy kedvenc számunk dallamát játsza le a mobilunk, ha hívnak. A retro csengőhangokat külön kód alapján pötyögtünk be a nyomógombokkal, és földön túli boldogságot jelentett minden, ami egy kicsit hasonlított az eredeti popslágerre.