A kreppelő, amivel csak szétégettük a hajunkat

A ’90-es években hatalmas, traktorkerekekhez hasonlító, platformtalpú cipőkről élveztük a kilátást, ami elénk tárult a csípőnadrágok, a kék szemfesték és neonszínek korában. Akkoriban, amikor MC Hammer nemcsak a zenéjével, hanem a nadrágjával is divatot teremtett, és minden diszkót Limara parfüm lengett be, a frizuránk belövéséhez kreppelőt használtunk. A kreppelő eredetileg hullámos hajkoronát kölcsönzött volna, de a legtöbb itthon kapható retró hajformázó szimplán csak elégette a hajunkat. Te be tudtad sütni annak rendje és módja szerint a hajadat?