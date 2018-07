Nagyanyáink luxusa, a hajfürdő

Nagyanyáink idejében a finom, illatos szappan luxusnak számított, ami mellé ha kölnivíz is jutott, maga volt a mámor. Akkoriban a manikűrös, a pedikűrös és a kozmetikus amolyan úri murinak tűnt, így az asszonyok inkább otthon szépítkeztek. Olyan pakolásokat kevertek ki maguknak, amiért még 80 éves korukban is hálás volt a bőrük, és a hajukra sem kentek vegyi anyagokat, helyette igyekeztek a természet nyújtotta lehetőségeket kihasználni. Fodrászhoz a legtöbben eljártak, hogy varázslatos retró hullámokat varázsoljanak a hajukba, az otthoni hajszobrászkodásban pedig akár ez a hajfürdő is segíthetett, ami csodálatos ápolást ígért a szőkéknek.