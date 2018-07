Egyszer csak feltámadt a szél: képekben az 50. Kékszalag

Az 50. Kékszalag regatta úgy marad majd meg a sporttörténelemben, mint egy gyenge szélben megrendezett vitorlásverseny, melyet a „svájci” nyert. Azonban ennél sokkal fordulatosabb küzdelem volt a klasszikus hajóosztályok számára az idei Balaton-kerülés.

A július 26-án, kilenc órakor elrajtolt futam valóban gyenge szélben kezdődött, ami egy időre szinte teljesen le is állt, így a mezőny nagyjából egy időben vette az első fordulót, a balatonkenesei bóját. Persze nem egyszerre fordult a rekordmennyiségű (681) nevezett vitorlás, de a leggyorsabb katamaránok, trimaránok és egyedi fejlesztésű hajók után azonnal megérkezett a klasszikus hajókkal teli mezőny is. Később megjött a szél, bár az előjelzett északi helyett déli, az addig együtt haladó hajóraj pedig szétszakadozott.

A légvonalban 160 kilométeres távot végül összesen 545 hajó teljesítette.

A versenyt a svájci Safram team nyerte a tizenháromszoros győztes, Litkey Farkas kormányozta PreVital és a Józsa Márton vezette Opel Fifty-fifty előtt 12 óra 40 perc és 31 másodperces időeredménnyel. A regatta nagy része azonban ennél jóval hosszabb időt töltött a vízen (átlagosan egy-másfél napot), és meg kellett küzdjön a teljes szélcsendtől a 30 csomós szélig mindenféle időjárási körülménnyel (akik szombat délután még versenyben voltak, azok heves zivatarokat is átvészeltek).

Néhány kép a sűrű mezőnyről a balatonkenesei bójánál:

A Kékszalag Európa leghosszabb és legrégebb óta megrendezett tókerülő vitorlásversenye. Története során állandóan kérdés volt, hogy kizárják-e az úgynevezett rohanó hajókat. Ezt hol megtették, hol nem, de most már pár éve a verseny alapvető célkitűzését tartják szem előtt:

nyerjen a leggyorsabb hajó.

Így teret engednek a fejlesztésnek és a kísérletezésnek, egy-, illetve többárbócos, egy-, illetve többtestű speciális hajók versenyeznek az első 10-15 helyen.

A tehetséges kapitányok ismérve nem az, hogy jó szélben jól vitorláznak, hanem, hogy ha kevés a szél, akkor is megtalálják, hol a legtöbb. Az éjszakai navigációs készség és az alapos fizikai és a lelki felkészültség mellett a Kékszalagon ezt idén be is lehetett bizonyítani.