„Bármilyen új közteret nyit meg egy város, azt nagyon nagy lelkesedéssel veszik birtokba az emberek” – videóriport a szabad Szabadsághídról

A főváros 2016 és 2017 után idén is átadta a gyalogosoknak a forgalomtól elzárt Szabadság hidat. Július 14. és augusztus 5. között négy nyári hétvégén piknikezők, jógázók, fesztiválozók vehetik birtokba ezt a fantasztikus „ideiglenes közteret”. A spontán bulik mellett a Város és Folyó Egyesület (Valyo) koncertekkel, sporteseményekkel, újcirkusz-bemutatókkal, művészeti projektekkel és más érdekes programokkal várja a pihenni, feltöltődni vágyókat.



„Bármilyen új közteret nyit meg egy város, azt nagyon nagy lelkesedéssel veszik birtokba az emberek” – mondja Péter Benjámin, a Valyo Szabihíd-projektért felelős koordinátora.



Az egyesület célja, hogy megnyissa a Duna-partot az emberek előtt, és ezzel közelebb hozza egymáshoz a folyót és a várost. „Budapest legtöbb Duna-partja el van vágva az emberektől; mi a fejünkbe vettük, hogy ezen kreatív módon változtassunk. Itt van ez a hatalmas, gyönyörű folyó, ami Budapest talán legnagyobb természeti kincse, ami arra van, hogy élvezzük” – hangsúlyozza Péter.



A Valyónak nem a Szabihíd az egyetlen ilyen projektje. Legutóbb a Rákóczi híd pesti hídfője mellett nyitottak meg egy új közösségi teret: a Valyo Kikötő szabadtéri szórakozóhelyként, koncerthelyszínként, kiállítótérként és művészeti műhelyként is működik.



Múlt vasárnap mi is kimentünk a gyalogosok előtt megnyitott Szabadság hídra. Az NLCafé videóriportját láthatjátok.