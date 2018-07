Ebben tartotta dédi a cukrot

Dédi kedvenc cukortartóján a cukrot még “cz”-val írták, amire elég csak rápillantani és máris visszarepülhetünk néhány évtizedet az időben. Régen, a legtöbb háztartásban szép, díszes kerámiákban tartották az asszonyok a lisztet, a cukrot, a rizst és a darát, amik jól illettek a falakat díszítő házi áldáshoz, a festett falitányérokhoz és a míves miskakancsóhoz is. A vastagfalú retro tároló edények nemcsak szépek, de strapabírók is voltak, így ha csak nem zsonglőrködtek velük a háziasszonyok, még ma is használható állapotban lehetnek.