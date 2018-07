Szerinted is megállt az idő Fernando Colunga, az Esmeralda szívtiprója felett?

Szinte hihetetlen, de az Esmeralda című sorozat indulása óta már 21 év telt el, miközben a férfi főszereplőn az idő múlása nemigen hagyott nyomot. Fernando Colungát, a mexikói szappanoperák egyik legsármosabb férfiját, mint José Armandót ismerhettük meg itthon. Egyből belopta magát a tinilányok szívébe, a háziasszonyok vágyálmainak pedig első számú főszereplője lett. A retró sorozat barna szemű, kockahasú félistene az Esmeralda mellett a Marimarban, a Paula és Paulinában és az Esperanzában is játszott, és még most, 52 évesen is ugyanúgy néz ki, mint 21 éve – ha nem jobban!

