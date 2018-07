Fezen fesztivál: Pitbull helyett Flo Rida lép fel szombaton

A többek között Pitbullal is közös dalokat jegyző, többszörös Grammy-jelölt Flo Rida csaknem tíz éve ontja a slágereket, mint amilyen a Whistle, a Right Round, a Good Feeling vagy a Wild Ones – írja az MTI. Pályafutása során rengeteg sztárral dolgozott együtt, köztük volt Pitbull mellett David Guetta, Nicki Minaj és Sia.

A fesztivál szervezői korábban azt is közölték, hogy a Fezen házirendjének értelmében programváltozás miatti jegykompenzációra nincs lehetőség, de a szombatra váltott napijegyek idén bármelyik napra érvényesek.

A szerdától szombatig tartó fesztiválon a fellépők között lesz a brit The Prodigy, a svájci DJ Bobo, a holland Epica, a német Helloween, az amerikai Mr. Big, a brit Dragonforce, az amerikai Richie Kotzen, a német Accept, az amerikai Ministry, a brit Enter Shikari és a finn Korpiklaani.