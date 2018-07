Tudod, mit rejt ez a régi kis dobozka?

Azokban az időkben, amikor még a discman és a DVD-lejátszó is elképzelhetetlen technológia volt, és a walkman, valamint a videorecorder a menőségek netovábbjának számított, a fényképkészítés trendje is egészen másként nézett ki. Igazán profi fényképeket még ma is nagy objektíves gépekkel lehet csak készíteni, de az okos telefonok kamerája már messze túlszárnyalja azokat a csúcskategóriásnak szánt retro fényképezőgépeket, amiket a vasfüggöny mögött kaptunk. Az árnyékos helyekre, és a benti képek készítéséhez például ehhez a vakuhoz hasonlót szerezhettek be a korabeli hobbifotográfusok.